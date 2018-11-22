Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Физулинском районе обнаружен снаряд.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

21 ноября в 19:23 из дежурного колл-центра "102" министерства внутренних дел в Агентство поступила информация об обнаружении неразорвавшегося военного боеприпаса на территории физулинского села Кюрдмахмудлу.

В связи с наступлением сумерек сотрудники специальной мобильной группы быстрого реагирования АNАМА и сотрудники отделения полиции Физулинского района были направлены на территорию 22 ноября.

Специалисты Агентства и сотрудники отделения полиции Физулинского района осмотрели посевную площадь на указанной территории.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами Агентства был обнаружен 100-мм снаряд (BK-16M) и увезен в центр по уничтожению при Агентстве.

На территории в 1 000 кв. м вокруг найденного снаряда был проведен наземный осмотр и на территории 100 кв. метров - подземный осмотр. Других опасных предметов не обнаружено.