В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации

В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение об увольнении граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Как сообщает Report, в информации, размещенной на официальной странице министерства в Facebook, говорится: "Некоторые лица, призванные на военную службу по мобилизации, особенно семейные граждане, выражают обеспокоенность в связи со сроками их увольнения в запас и возвращением домой. Мы с пониманием относимся к этому вопросу.

Отмечаем, что Министерство обороны подготовило документы по их увольнению в запас и в надлежащем порядке направило их в соответствующие ведомства. В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории".