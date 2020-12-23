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В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации

В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории
Армия
23 декабря 2020 г. 14:59
В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило сообщение об увольнении граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Как сообщает Report, в информации, размещенной на официальной странице министерства в Facebook, говорится: "Некоторые лица, призванные на военную службу по мобилизации, особенно семейные граждане, выражают обеспокоенность в связи со сроками их увольнения в запас и возвращением домой. Мы с пониманием относимся к этому вопросу.

Отмечаем, что Министерство обороны подготовило документы по их увольнению в запас и в надлежащем порядке направило их в соответствующие ведомства. В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории".

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Версия на азербайджанском языке Könüllülərin tərxis olunması ilə bağlı rəsmi açıqlama

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