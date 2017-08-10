 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку завершен последний эпизод конкурса "Кубок моря-2017" - ВИДЕО

    Первое место присуждено военным морякам Азербайджана
    © Mod.gov.az

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе "Кубок моря-2017" завершили отработку всех эпизодов международного этапа конкурса.

    В рамках проводимых соревнований военные моряки состязались в постановке корабля на якорь и бочку.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Решением международной бригады арбитров первое место было присуждено военным морякам Азербайджана за лучшее время выполнения эпизода - 14 минут и 26 секунд.

    Остальные места были распределены следующим образом: второе место присуждено команде Ирана, третье - Казахстан и на четвертом месте - военные моряки России.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi