В Баку завершен последний эпизод конкурса "Кубок моря-2017" - ВИДЕО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе "Кубок моря-2017" завершили отработку всех эпизодов международного этапа конкурса.

В рамках проводимых соревнований военные моряки состязались в постановке корабля на якорь и бочку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Решением международной бригады арбитров первое место было присуждено военным морякам Азербайджана за лучшее время выполнения эпизода - 14 минут и 26 секунд.

Остальные места были распределены следующим образом: второе место присуждено команде Ирана, третье - Казахстан и на четвертом месте - военные моряки России.