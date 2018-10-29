В Баку состоялась встреча военных топографов Азербайджана и Беларуси

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась рабочая встреча делегаций экспертов по военной топографии Азербайджана и Беларуси.

Как сообщает Report, гостям были представлены брифинги по выполнению работ по навигации, гидрографии и гидрометеорологии, продемонстрированы возможности современного технического оборудования, имеющегося в использовании нашей армии, а также даны ответы на интересующие их вопросы.

Стороны провели обмен мнениями по изучению и применению опыта в сфере военной топографии, геодезии и картографии.