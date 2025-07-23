В Баку состоялась встреча начальников генеральных штабов Азербайджана и Италии

Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики генералом Лучано Портолано.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу "Вечный огонь".

На официальной церемонии встречи, состоявшейся в Генеральном штабе Азербайджанской Армии, начальники генеральных штабов прошли перед почетным караулом, прозвучали Государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

На состоявшейся после церемонии встречи генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение видеть своего итальянского коллегу в нашей стране. Подчеркнув особое значение азербайджано-итальянских отношений в военной сфере, начальник Генерального штаба отметил важность подобных визитов для обмена опытом.

Выразив благодарность за теплый приём и оказанное гостеприимство, генерал Л.Портолано выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между нашими странами и подчеркнул, что это будет способствовать развитию армий обеих стран.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, перспективы развития и ряд других вопросов. Стороны выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества в будущем.

Итальянская делегация прибыла в Центр кибербезопасности. Гостям была предоставлена подробная информация о деятельности, осуществляемой в направлении обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, поступивших на вооружение Азербайджанской Армии, а также о средствах киберобороны на основе искусственного интеллекта против киберугроз.

Затем гости посетили Центр боевого управления ВВС и ознакомились с созданными здесь условиями. Гостям был представлен брифинг о структуре, принципах работы и направлениях деятельности центра.

В заключение была посещена Н-ская воинская часть Сил специального назначения.

Были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, и к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о шехидах.

Итальянским представителям была предоставлена подробная информация о воинской части. После ознакомления с воинской частью гости понаблюдали за показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.