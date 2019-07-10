В Баку проводится рабочая встреча в рамках программы Концепции Оперативных Возможностей НАТО - ВИДЕО

При организации Управления партнерства НАТО в Баку в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) Оценка и Отзыва НАТО проводится рабочая встреча по обновлению программного обеспечения базы данных КОВ в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Основной целью мероприятия является обсуждение новых предложений по обновлению и совершенствованию программного обеспечения базы данных КОВ, используемой в оценивании подразделений, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ.

В мероприятии, которое продлится до 11 июля, принимают участие 21 представитель из 13 стран, включая 7 стран-членов и 6 стран-партнеров НАТО.

Отметим, что Азербайджан в 2004-ом году присоединился к программе КОВ. В настоящее время наша страна заявила в Объединение Совместных Сил КОВ один батальон, одну разведывательную роту, пару транспортных вертолётов Mİ-17 ВВС и Палубную Группу ВМС.