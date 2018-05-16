В Баку проходит встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку началась трехсторонняя встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече принимают участие делегации Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военного училища Сухопутных войск Турции и Академии национальной обороны Грузии.

В ходе мероприятия, которое продлится до 18-го мая, будут представлены брифинги относительно учебно-образовательного процесса высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии, состоится обмен опытом, будут обсуждаться совместные деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.