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    В Баку проходит встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку началась трехсторонняя встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На встрече принимают участие делегации Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военного училища Сухопутных войск Турции и Академии национальной обороны Грузии.

    В ходе мероприятия, которое продлится до 18-го мая, будут представлены брифинги относительно учебно-образовательного процесса высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии, состоится обмен опытом, будут обсуждаться совместные деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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