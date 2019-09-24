В Баку прибыли эксперты НАТО

В Военной академии Вооруженных сил в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогических инструкторов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Целью тренинга является оказание помощи совершенствованию педагогического потенциала специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогических инструкторов за счет кадровых ресурсов министерства обороны.

Участникам, успешно завершившим тренинг, который пройдет до 27 сентября, будут вручены сертификаты.