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    В Баку началась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы

    На встрече обсуждают текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началась 8-ая встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединённым штабом Исламской Республики Пакистан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Руководителем рабочей группы с азербайджанской стороны является начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов, а с пакистанской стороны - начальник Управления внешних связей Объединенного штаба генерал-майор Мухаммад Шафиг.
    В ходе встречи стороны обсуждают текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.
    Рабочая встреча продлится до 18-го января.

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