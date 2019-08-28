В Азербайджанской армии завершился первый этап соревнования по ориентированию среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Привлеченные к соревнованию из различных видов войск и служб военнослужащие в забеге на длинную дистанцию на местности в первом этапе определили цели, указанные на карте.

Согласно условиям соревнования, военнослужащие-мужчины обнаружили 16 точек на расстоянии 9,3 км, а военнослужащие-женщины – 15 точек на расстоянии 6,8 км.