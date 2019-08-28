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В Азербайджанской армии завершился первый этап соревнования по ориентированию

​В Азербайджанской Армии завершился первый этап соревнования по ориент

В Азербайджанской армии завершился первый этап соревнования по ориентированию среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Привлеченные к соревнованию из различных видов войск и служб военнослужащие в забеге на длинную дистанцию на местности в первом этапе определили цели, указанные на карте.

Согласно условиям соревнования, военнослужащие-мужчины обнаружили 16 точек на расстоянии 9,3 км, а военнослужащие-женщины – 15 точек на расстоянии 6,8 км.

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