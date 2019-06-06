Закир Гасанов принял участие в открытии нового здания Командного центра управления - ВИДЕО

Деятельность, осуществляемая согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану модернизации Азербайджанской армии, продолжается.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, 6 июня состоялась церемония открытия нового административного здания Командного центра управления одного из главных управлений министерства обороны.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову был представлен брифинг о деятельности и организации службы центра.

Было доложено, что центр состоит из административных и служебных помещений, оснащенных всеми высокотехнологичными линиями коммуникации и другим необходимым оборудованием.

Основным предназначением Командного центра управления является устойчивое управление силами и средствами, находящимися в непосредственном подчинении, обеспечение взаимосвязи с другими видами войск, а также анализ и доклад вышестоящему командованию информаций, полученных из войск и штабов.

Оперативная обстановка по каждому направлению постоянно контролируется оптико-электронными средствами наблюдения, а контроль за воздушной и надводной обстановкой осуществляется непрерывно во взаимодействии с силами и средствами видов войск.