В Азербайджан прибыл командующий Штаба спецопераций НАТО

3 июля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с Командующим штаба специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, начальник Генерального штаба отметил развитие этих отношений, деятельность Азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан, вице-адмирал К.Килрейн, особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, а также высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по развитию дальнейшего сотрудничества между силами специального назначения Азербайджана и НАТО, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.