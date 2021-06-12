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В Азербайджанском высшем военном училище проведены госэкзамены - ВИДЕО

В Азербайджанском высшем военном училище проведены госэкзамены - ВИДЕО В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева проведены государственные экзамены.
Армия
12 июня 2021 г. 16:57
В Азербайджанском высшем военном училище проведены госэкзамены - ВИДЕО

В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева проведены государственные экзамены.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, курсанты, прошедшие подготовку и обучение в военном училище в течение четырех лет, продемонстрировали свои знания и умения.

В аудиториях и специально оборудованных пунктах будущие офицеры сдали теоретические экзамены по различным специальностям и на знание руководящих документов, а в полевых условиях - практические экзамены по тактической и огневой подготовке, эксплуатации боевой техники и другим предметам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAli Hərbi Məktəbdə dövlət imtahanları keçirilib

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