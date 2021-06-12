В Азербайджанском высшем военном училище проведены госэкзамены - ВИДЕО

В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева проведены государственные экзамены.

В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева проведены государственные экзамены.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, курсанты, прошедшие подготовку и обучение в военном училище в течение четырех лет, продемонстрировали свои знания и умения.

В аудиториях и специально оборудованных пунктах будущие офицеры сдали теоретические экзамены по различным специальностям и на знание руководящих документов, а в полевых условиях - практические экзамены по тактической и огневой подготовке, эксплуатации боевой техники и другим предметам.