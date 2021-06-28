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В воинских частях Азербайджана внесены изменения в распорядок дня из-за высокой температуры

В воинских частях Азербайджана внесены изменения в распорядок дня из-за высокой температуры В целях предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди личного состава Азербайджанской армии в воинских частях и соединениях проводятся мероприятия, обусловленные повышением температуры воздуха.
Армия
28 июня 2021 г. 16:50
В воинских частях Азербайджана внесены изменения в распорядок дня из-за высокой температуры

В целях предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди личного состава Азербайджанской армии в воинских частях и соединениях проводятся мероприятия, обусловленные повышением температуры воздуха.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, чтобы обезопасить личный состав от теплового и солнечного удара, внесены изменения в распорядок дня.

С учетом погодных условий занятия по боевой подготовке проводятся до 11:00 и после 17:00.

При планировании боевой подготовки и повседневной деятельности военнослужащие размещаются не в местах попадания прямых солнечных лучей, а преимущественно в тени, в казарменных условиях и не привлекаются к выполнению служебных работ под открытым небом. В солдатских общежитиях, столовых, медицинских пунктах, служебных и административных помещениях установлены кондиционеры.

Воинские части оснащены душевыми, созданы дополнительные пункты водоснабжения, личный состав обеспечен питьевой водой и индивидуальными флягами.

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