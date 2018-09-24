В азербайджанской армии стартовали соревнования за звание лучшей танковой роты

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, в азербайджанской армии начались соревнования на звание "Лучшая танковая рота".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.

Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам по стрельбе и вождению.

В завершение по итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований "Лучшая танковая рота".