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В Азербайджанской Армии состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих

В Азербайджанской Армии состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих В Азербайджанской Армии реализуется исполнение распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О призыве с 1 по 31 июля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослу
Армия
6 июля 2021 г. 16:57
В Азербайджанской Армии состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих

В Азербайджанской Армии реализуется исполнение распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О призыве с 1 по 31 июля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Как сообщили Report в Минобороны, в связи с этим в одной из воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, было проведено мероприятие "Солдат, спасибо за службу!" по случаю проводов уволенных в запас военнослужащих.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После показа участникам мероприятия видеоролика, посвященного апрельским боям 2016 года и 44-дневной Отечественной войне, состоялась церемония заступления на боевое дежурство.

На церемонии было рассказано о блистательной победе в Отечественной войне, героизме азербайджанских солдат и офицеров при освобождении родных земель от оккупантов. Военнослужащим было передано поздравительное обращение командования, а солдаты, прошедшие военную службу, вручили оружие и бронежилеты недавно заступившим на боевое дежурство, пожелав им успехов на этом пути.

Новобранцы клятвенно обещали продолжить традиции своих предшественников и стоять на страже территориальной целостности нашей страны.

Затем военнослужащим, награжденным распоряжением Президента Азербайджанской Республики за мужество, проявленное в Отечественной войне, были вручены медали, а отличившимся на службе – почетные грамоты и ценные подарки.

В завершение мероприятия состоялся обряд заклания жертвенных животных по случаю проводов уволенных в запас военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEhtiyata buraxılan hərbçilərin yola salınması mərasimi keçirilib - VİDEO

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