В Азербайджанской Армии проводятся учения по кибербезопасности

18:33

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства наблюдали за "Учениями по кибербезопасности-2023" Азербайджанской Армии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Начальник Главного управления генерал-майор Мамед Эминов доложил министру обороны о проведении учений на киберузле.

Было отмечено, что основной целью проведения учений является совершенствование навыков обеспечения безопасного обмена информацией со всеми видами штабов и командными пунктами посредством электронной информационной системы Азербайджанской Армии, информирование пользователей о существующих угрозах в системе и в других информационных ресурсах, а также совершенствование защиты от возможных кибератак.

В ходе учений в узле, оснащенном новейшим технологическим оборудованием, военнослужащие совершенствуют свои знания и навыки, выполняя различные задачи по кибербезопасности.

Министр обороны положительно оценил ход учений и поставил перед командованием задачи по дальнейшему совершенствованию мер кибербезопасности в Азербайджанской Армии.

