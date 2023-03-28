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В Азербайджанской Армии проводятся учения по кибербезопасности

В Азербайджанской Армии проводятся учения по кибербезопасности 18:33
Армия
28 марта 2023 г. 18:46
В Азербайджанской Армии проводятся учения по кибербезопасности

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства наблюдали за "Учениями по кибербезопасности-2023" Азербайджанской Армии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Начальник Главного управления генерал-майор Мамед Эминов доложил министру обороны о проведении учений на киберузле.

Было отмечено, что основной целью проведения учений является совершенствование навыков обеспечения безопасного обмена информацией со всеми видами штабов и командными пунктами посредством электронной информационной системы Азербайджанской Армии, информирование пользователей о существующих угрозах в системе и в других информационных ресурсах, а также совершенствование защиты от возможных кибератак.

В ходе учений в узле, оснащенном новейшим технологическим оборудованием, военнослужащие совершенствуют свои знания и навыки, выполняя различные задачи по кибербезопасности.

Министр обороны положительно оценил ход учений и поставил перед командованием задачи по дальнейшему совершенствованию мер кибербезопасности в Азербайджанской Армии.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun kibertəhlükəsizliklə bağlı təlimini izləyib

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