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    В азербайджанской армии проводятся соревнования по марш-броску

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра обороны о проведении спортивных соревнований в азербайджанской армии, в воинских объединениях проводятся соревнования по марш-броску.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в соревнованиях, проходящих с привлечением мотострелковых, оперативных и разведывательных подразделений, команды состязаются по маршрутам на различные дистанции.

    Военнослужащие, участвующие в борьбе за первенство, преодолев на скорости дальние дистанции со штатным оружием и в полной экипировке в составе подразделений, совершенствуют выносливость и навыки.

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