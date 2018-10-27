В азербайджанской армии проводятся соревнования по марш-броску

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра обороны о проведении спортивных соревнований в азербайджанской армии, в воинских объединениях проводятся соревнования по марш-броску.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в соревнованиях, проходящих с привлечением мотострелковых, оперативных и разведывательных подразделений, команды состязаются по маршрутам на различные дистанции.

Военнослужащие, участвующие в борьбе за первенство, преодолев на скорости дальние дистанции со штатным оружием и в полной экипировке в составе подразделений, совершенствуют выносливость и навыки.