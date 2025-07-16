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В Азербайджанской армии проведены практические занятия по тушению пожаров

В Азербайджанской армии проведены практические занятия по тушению пожаров В Азербайджанской армии проведены практические занятия по тушению пожаров
Армия
16 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджанской армии проведены практические занятия по тушению пожаров

Министерство обороны Азербайджана провело учебно-методические сборы с начальниками пожарных служб и штатных команд противопожарной защиты видов войск, объединений, соединений и воинских частей Азербайджанской Армии, а также инспекторами пожарной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение оборонного ведомства, сборы проводились в соответствии с годовым планом деятельности, утвержденным министром обороны.

Основной целью проведения сборов является повышение уровня знаний команд противопожарной защиты и привитие практических навыков по тушению возможных пожаров на военных объектах.

В ходе сборов, проведенных в одной из воинских частей Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны, были выполнены теоретические занятия по организации профилактических мер пожарной безопасности на чердаках и в подвалах зданий, а также практические упражнения по тушению пожара в автопарке.

Кроме того, были организованы занятия по изучению обязанностей и прав команд противопожарной защиты воинской части, а также по совершенствованию их служебной документации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda yanğınsöndürmə üzrə praktiki çalışmalar yerinə yetirilib

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