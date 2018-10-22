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    В азербайджанской армии продолжаются учения подразделений ПВО - ВИДЕО

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, тактические учения подразделений Противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии, проводимые в различных учебных центрах, продолжаются.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе очередного этапа учений подразделения ПВО, выполняя боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА", уничтожили воздушные цели противника.

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