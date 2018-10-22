В азербайджанской армии продолжаются учения подразделений ПВО - ВИДЕО

22 октября, 2018 16:53

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, тактические учения подразделений Противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии, проводимые в различных учебных центрах, продолжаются. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. В ходе очередного этапа учений подразделения ПВО, выполняя боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА", уничтожили воздушные цели противника.