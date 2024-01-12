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В азербайджанской армии продолжаются командные сборы

В азербайджанской армии продолжаются командные сборы Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны Закиром Гасановым, в азербайджанской армии продолжаются командные сборы.
Армия
12 января 2024 г. 10:05
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы

Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны Закиром Гасановым, в азербайджанской армии продолжаются командные сборы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На сборах участникам подробно рассказывается о различных инженерных заграждениях и миноискателях, разъясняются правила обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

Командному составу были продемонстрированы различные занятия по боевой подготовке. Были выполнены задачи по занятию условного опорного пункта в соответствии с нормативами.

Отметим, что основное внимание на сборах уделено повышению уровня индивидуальной подготовки и профессионализма, а также совершенствованию лидерских качеств командного состава азербайджанской армии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds commanders’ session
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun komandirləri şərti dayaq məntəqəsinin tutulması tapşırıqlarını yerinə yetirib

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