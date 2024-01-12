В азербайджанской армии продолжаются командные сборы

Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны Закиром Гасановым, в азербайджанской армии продолжаются командные сборы.

Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны Закиром Гасановым, в азербайджанской армии продолжаются командные сборы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На сборах участникам подробно рассказывается о различных инженерных заграждениях и миноискателях, разъясняются правила обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

Командному составу были продемонстрированы различные занятия по боевой подготовке. Были выполнены задачи по занятию условного опорного пункта в соответствии с нормативами.

Отметим, что основное внимание на сборах уделено повышению уровня индивидуальной подготовки и профессионализма, а также совершенствованию лидерских качеств командного состава азербайджанской армии.