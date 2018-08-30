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    В Азербайджанской Армии началось соревнование по ориентированию

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    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской Армии, стартовало очередное соревнование среди военнослужащих по ориентированию.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, команды, привлеченные к соревнованию из различных видов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.

    Военнослужащие соревнуются за первенство по передвижению в индивидуальном, групповом и патрульном порядке.

    Соревнование, проводимое под руководством ответственных офицеров министерства обороны, завершится 3 сентября церемонией награждения.

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