В Азербайджанской Армии началось соревнование по ориентированию

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской Армии, стартовало очередное соревнование среди военнослужащих по ориентированию.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, команды, привлеченные к соревнованию из различных видов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.

Военнослужащие соревнуются за первенство по передвижению в индивидуальном, групповом и патрульном порядке.

Соревнование, проводимое под руководством ответственных офицеров министерства обороны, завершится 3 сентября церемонией награждения.