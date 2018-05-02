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    В Азербайджанской армии будет проведен всеармейский субботник

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Согласно указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 5-го мая на территориях Отдельной общевойсковой армии, воинских объединений, соединений, воинских частей и специальных учебных заведений будет организован всеармейский субботник, приуроченный к 95-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 73-летию Победы над фашизмом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Во время субботника, который будет организован в целях благоустройства и оздоровления экологической среды, на территории военных городков, а также на участках вокруг воинских частей, административных, служебных зданий и объектов будут проведены работы по созданию полосы озеленения, посадке деревьев и цветочных кустарников.

    Кроме того, будут проведены работы по благоустройству территорий вокруг памятников и мест захоронений генералов и полководцев времен Азербайджанской Демократической Республики.

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