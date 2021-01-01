В Азербайджане за 10 последних дней года обезвредили более 300 мин

21-31 декабря прошлого года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) было проинформировано об обнаружении снарядов

21-31 декабря прошлого года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) было проинформировано об обнаружении снарядов в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Физулинском, Геранбойском, Газахском, Губадлинском, Тертерском районах и городе Мингячевир. 44 обращения поступили из call-центра "102" МВД, 6 - из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и 1 - из Государственной пограничной службы.

Как сообщили Report в ANAMA, на основании 51 вызова специальные мобильные оперативные группы агентства совместно с сотрудниками МВД провели 43 оперативных и неотложных оперативных выезда. В ходе поисковых операций было обнаружено 243 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ), 18 бомб, 35 противопехотных мин, 86 противотанковых мин, 37 противотанковых мин, 275 кг пластической взрывчатки, 150 кг боеприпасов с аммиачной селитрой и 38 осколков разорвавшихся боеприпасов.

Саперы агентства обезвредили 314 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Специалисты провели просветительскую работу среди 80 641 гражданских лиц.