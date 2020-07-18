В Азербайджане более 23 500 граждан записались в армию добровольцами

Обратившиеся граждане были зарегистрированы в соответствующей форме

В Государственную службу Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу продолжают поступать обращения от граждан, желающих добровольно служить в армии.

Как сообщили Report в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу, до сегодняшнего дня свыше 23 500 граждан, отреагировавших на призыв президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, добровольно обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения госслужбы по месту регистрации и выразили свое желание служить в армии и быть задействованными в боевых операциях.

Обратившиеся граждане были зарегистрированы в соответствующей форме.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу еще раз выражает благодарность нашим гражданам за проявленный высокий патриотизм.