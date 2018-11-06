В Азербайджане начато производство наступательного пулемета

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Начато серийное производство созданного на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана наступательного 7,62x54 мм пулемета HP-7,62.

Как сообщили Report из министерства, наступательный пулемет разработали местные специалисты, испытания успешно завершены.

Было отмечено, что в сентябре этого года оружие было продемонстрировано на третьей Международной оборонной выставке ADEX-2018 в Азербайджане, вызвав большой интерес у участников и посетителей выставки.

Наступательный пулемет HP-7,62 предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника в ближнем бою.

Прицельная дальность стрельбы пулемета HP-7.62 составляет 1000 метров, длина – 1080 мм, скорострельность - 650-750 выстрелов в минуту, боевая скорострельность - 250 выстрелов в минуту, вес – 8,6 кг.

Наступательный пулемет может быть использован в любых погодных условиях при температуре окружающей среды в диапазоне ±50ºC.