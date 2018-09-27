В Азербайджане начал работу сервисный центр для российских вертолетов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Совместный сервисный центр холдинга "Вертолеты России" и азербайджанской Silk Way Helicopter Services начал работу, выездной бригадой уже отремонтирован первый Ми-8АМТ, идет наращивание мощностей центра".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"У нас по этому проекту идет плановая работа. В июне этого года мы уже совместно с Silk Way отремонтировали один вертолет, который принадлежит им. Сейчас речь идет о ремонте второго вертолета. То есть это такое поэтапное наращивание мощностей и компетенций по ремонту вертолетов", - сказал Чечиков на выставке ADEX-2018.

Он отметил, что сейчас также идет обучение персонала и планируются поставки нового оборудования.

"Год назад наши партнеры, азербайджанская сторона, нарастили свои мощности, пока что это базовая площадка для выполнения выездного ремонта. Если будет дальнейшее развитие, они могут стать полноценным сервисным центром по обслуживанию и ремонту", - добавил Чечиков.