В Азербайджан прибывает большая военная делегация Турции

В Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры

12 августа в Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турецкой Республики господин Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках Дня высокопоставленных наблюдателей совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции турецкая военная делегация в расширенном составе будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений.