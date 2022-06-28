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В артиллерийских подразделениях Азербайджанской армии проходят учения с боевой стрельбой

В артиллерийских подразделениях Азербайджанской армии проходят учения с боевой стрельбой 12:10
Армия
28 июня 2022 г. 12:22
В артиллерийских подразделениях Азербайджанской армии проходят учения с боевой стрельбой

В ракетных и артиллерийских подразделениях Сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год.

В ходе учений, проводимых во взаимодействии с другими видами войск в целях отработки приемов управления огнем, повышения навыков принятия командным составом оперативных решений, полевой выучки и практических умений личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения, заняв огневые позиции в назначенных местах.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.

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Версия на английском языке Artillery units of Azerbaijani Army conducting live-fire exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələrində döyüş atışlı təlim keçirilir

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