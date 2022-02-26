В Азербайджанской армии прошли мероприятия в связи с 30-й годовщиной геноцида в Ходжалы

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана "О 30-й годовщине Ходжалинского геноцида" в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий.

В связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана "О 30-й годовщине Ходжалинского геноцида" в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях Азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны приняло участие во всенародном марше в Баку, приуроченном к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Сначала на церемониях поминовения, проведенных в Азербайджанской армии, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и свободу нашей страны, а также жертв Ходжалинской трагедии. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемониях подчеркнули, что армянские националисты целенаправленно вели политику этнической чистки, геноцида и агрессии против азербайджанского народа. Также было сообщено о начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войне в ответ на провокации и военную агрессию Армении, победе Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего и восстановлении исторической справедливости.

На мероприятиях были особо отмечены целенаправленные меры, осуществляемые президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, а также Фондом Гейдара Алиева в направлении признания Ходжалинского геноцида в мире.

На мероприятиях почтения памяти жертв Ходжалы были представлены литературно-художественные композиции, фотовыставки, видеоролики, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, представителями искусства и школьниками.

Военнослужащие посетили памятники, воздвигнутые в честь жертв Ходжалинского геноцида, прочли лекции на занятиях по общественно-политической подготовке и провели встречи со свидетелями трагедии.