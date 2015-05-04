​В Анкаре состоялась встреча руководителей ВС Азербайджана, Турции и Грузии

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Анкаре состоялась первая встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на штаб Вооруженных сил Турции, на встрече принимали участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Неждет Озел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майор Вахтанг Капанадзе.

На встрече обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе.