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    ​В Анкаре состоялась встреча руководителей ВС Азербайджана, Турции и Грузии

    Обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Анкаре состоялась первая встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на штаб Вооруженных сил Турции, на встрече принимали участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Неждет Озел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майор Вахтанг Капанадзе.

    На встрече обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе. 

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