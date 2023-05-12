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В Агстафе проходит церемония прощания с шехидом Орханом Новрузализаде

В Агстафе проходит церемония прощания с шехидом Орханом Новрузализаде Тело шехида азербайджанской армии Орхана Новрузализаде, погибшего в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении на условной государственной границе, было передано семье.
Армия
12 мая 2023 г. 10:21
В Агстафе проходит церемония прощания с шехидом Орханом Новрузализаде

Тело шехида Азербайджанской армии Орхана Новрузализаде, погибшего в результате провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении на условной государственной границе, было передано семье.

Как сообщает западное бюро Report, в настоящее время в поселке Вургун Агстафинского района в доме семьи шехида проходит церемония прощания.

В церемонии принимают участие официальные лица района, военные, руководители правоохранительных органов, представители общественности.

После завершения церемонии прощания О.Новрузализаде будет похоронен на кладбище, расположенном в поселке Вургун Агстафинского района.

Отметим, что 11 мая в результате умышленной провокации подразделений вооруженных сил Армении военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Новрузализаде Орхан Эльхан оглы (1998 г.р.) стал шехидом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafada şəhid Orxan Novruzəlizadə ilə vida mərasimi keçirilir - VİDEO

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