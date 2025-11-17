В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации
Армия
- 17 ноября, 2025
- 10:41
На полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере 17-21 ноября с соблюдением правил безопасности планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что нет поводов для беспокойства.
Последние новости
11:04
МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержаниеВнешняя политика
11:00
Фото
Вугар Мустафаев наблюдал за военными учениями в ПакистанеПроисшествия
10:42
Фото
В Баку стартовала программа Euronews Academy по цифровой журналистикеМедиа
10:41
В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатацииАрмия
10:28
В Абшеронском районе произошел несчастный случай на производствеПроисшествия
10:25
Космас Завазава: Бакинская декларация обновит глобальную цифровую повесткуИКТ
10:22
Золото подешевело в ожидании макростатистики из СШАФинансы
10:17
Нахчыванские предприниматели получили льготные кредиты на 12 млн манатов за 10 месяцевБизнес
10:13