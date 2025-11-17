В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Армия
    • 17 ноября, 2025
    • 10:41
    На полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере 17-21 ноября с соблюдением правил безопасности планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что нет поводов для беспокойства.

    Ağdərə və Pirəkəşküldə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

