Увеличено число обучающихся в Турции азербайджанских военных

Увеличена численность личного состава азербайджанской армии, обучающегося в учебных заведениях Вооруженных сил Турции.

Увеличена численность личного состава азербайджанской армии, обучающегося в учебных заведениях Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он отметил, что в настоящее время более 200 офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы проходят обучение и курсы усовершенствования в различных учебных заведениях, учебных центрах Вооруженных сил Турции.