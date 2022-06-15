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Увеличено число обучающихся в Турции азербайджанских военных

Увеличено число обучающихся в Турции азербайджанских военных Увеличена численность личного состава азербайджанской армии, обучающегося в учебных заведениях Вооруженных сил Турции.
Армия
15 июня 2022 г. 15:29
Увеличено число обучающихся в Турции азербайджанских военных

Увеличена численность личного состава азербайджанской армии, обучающегося в учебных заведениях Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он отметил, что в настоящее время более 200 офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы проходят обучение и курсы усовершенствования в различных учебных заведениях, учебных центрах Вооруженных сил Турции.

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