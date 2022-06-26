Увеличена численность сил и средств Вооруженных Сил

Увеличена численность сил и средств за счет оптимизации штатов сил специального назначения и ВВС.

"Увеличена численность сил и средств за счет оптимизации штатов Сил специального назначения (ССН) и Военно-воздушных сил (ВВС).

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"После успешной операции "Железный кулак" президент Азербайджанской Республики, главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев рассказал о подъеме Азербайджанской Армии на новый качественный уровень как малой модели Вооруженных Сил Турции. При этом указом президента были внесены коренные изменения в организационно-штатную структуру Азербайджанской Армии и Сухопутных войск и оперативных (диверсионных) частей были созданы в составе Азербайджанской армии", - сказал он.