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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Учения "Сила единства – 2026" завершатся шествием с флагами стран-участниц

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 11:31
    Учения Сила единства – 2026 завершатся шествием с флагами стран-участниц

    В завершение военных учений "Сила единства – 2026" пройдет совместное шествие с флагами стран-участниц.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом на брифинге в медиацентре заявил начальник управления пресс-службы и связей с общественностью Министерства обороны Анар Эйвазов.

    По его словам, на учениях, которые проходят на базе учебного центра "Гызылгая", отрабатываются борьба с киберугрозами и дезинформацией, антитеррористические меры и нейтрализация незаконных вооруженных формирований.

    "Четвертая фаза связана с завершением учений. Первая фаза - борьба с гибридными угрозами, выявление и нейтрализация кибератак, противодействие дезинформации в медиа, демонстрация силы и сдерживание. Вторая фаза - борьба с диверсиями и антитеррористические меры, третья - нейтрализация незаконных вооруженных группировок. В конце учений состоится совместное шествие с флагами стран-участниц", - сказал Эйвазов.

    Отметим, что учения проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. Наблюдателями выступают Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.

    Анар Эйвазов Военные учения Сила единства – 2026
    "Birliyin Gücü – 2026" hərbi təliminin sonunda iştirakçı ölkələrin bayraqları ilə birgə keçid olacaq
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