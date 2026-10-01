Учения "Сила единства – 2026" завершатся шествием с флагами стран-участниц

В завершение военных учений "Сила единства – 2026" пройдет совместное шествие с флагами стран-участниц.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом на брифинге в медиацентре заявил начальник управления пресс-службы и связей с общественностью Министерства обороны Анар Эйвазов.

По его словам, на учениях, которые проходят на базе учебного центра "Гызылгая", отрабатываются борьба с киберугрозами и дезинформацией, антитеррористические меры и нейтрализация незаконных вооруженных формирований.

"Четвертая фаза связана с завершением учений. Первая фаза - борьба с гибридными угрозами, выявление и нейтрализация кибератак, противодействие дезинформации в медиа, демонстрация силы и сдерживание. Вторая фаза - борьба с диверсиями и антитеррористические меры, третья - нейтрализация незаконных вооруженных группировок. В конце учений состоится совместное шествие с флагами стран-участниц", - сказал Эйвазов.

Отметим, что учения проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. Наблюдателями выступают Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.