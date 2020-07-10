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Турецкому подростку подарен флаг Азербайджана

Турецкому подростку подарен флаг Азербайджана Турецкому подростку подарен флаг Азербайджана
Армия
10 июля 2020 г. 16:58
Турецкому подростку подарен флаг Азербайджана

Коллекционирующий флаги государств мира 15-летний гражданин Турции Али Мерт Тунч испытывает особую любовь к Азербайджану. Благодаря этому интересу к нашей стране и с целью пополнения своей коллекции, подросток обратился в Министерство обороны Азербайджана с просьбой подарить ему флаг Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, по поручению министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Турецкой Республике полковник Мушфиг Мамедов в посольстве нашей страны в Анкаре встретился с Али, его младшей сестрой Дефне Зерен и родителями Али Кемалем Тунч и Кевсер Тунч. Теплая встреча произвела прекрасные впечатления на гостей.

На встрече говорилось об истории отношений между Азербайджаном и Турцией, культуре наших стран, развитии взаимных связей, а также о расширяющемся день ото дня сотрудничестве наших стран в формате, обозначенном общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, которому принадлежат слова «Мы - одна нация, два государства».

В завершении встречи турецкому подростку был вручен государственный флаг Азербайджанской Республики, а каждому из членов его семьи – разные подарки, связанные с нашей страной.

Гости выразили глубокую благодарность за то, что обращение Али получило ответ в короткий срок, за приглашение в посольство Азербайджана в Анкаре и за оказанный им теплый прием.

Али Мерт Тунч и члены его семьи выразили желание посетить Азербайджан, как только завершится пандемия COVİD-19.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli gəncə Azərbaycan bayrağı hədiyyə edilib

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