Турецкий генерал дивизии: "Подготовка азербайджанских солдат и оснащение военной техникой находятся на очень высоком уровне"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с командующим силами специального назначения Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом дивизии Зекаи Аксаккаллы посетила войска на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Гости посетили подразделения, размещенные на передней линии обороны, непосредственно на линии соприкосновения с врагом. Генерал дивизии З.Аксаккаллы встретился с военными, находящимися на боевой позиции.

З.Аксакаллы с боевых позиций ВС Азербайджана наблюдал за территориями, оккупированными Арменией, а также задал интересующие его вопросы командирам, находящимся на этих позициях. Генерал дивизии З.Аксаккаллы, пожелав им удачи в обороне и освобождении оккупированных земель, сказал: "Подготовка азербайджанских солдат, оснащение военной техникой и вооружением находятся на очень высоком уровне. Это меня очень радует. Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Азербайджанские и турецкие солдаты непобедимы. Они неоднократно доказывали это в войнах. Я надеюсь и верю, что так будет и в будущем".

З.Аксаккаллы встретился также с военными, прошедшими снайперские курсы, и расспросил их о технических возможностях снайперского ружья "Истиглал".