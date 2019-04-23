Турецкие военнослужащие посетили достопримечательности Баку - ВИДЕО

23 апреля для личного состава Вооруженных сил Турции, прибывшего в Азербайджан для участия в азербайджано-турецких совместных тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2019", была организована культурная программа.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках программы турецкие военные посетили достопримечательности и исторические памятники города Баку.

Красота нашей столицы, современные здания и благоустройство города оставили у гостей самые приятные впечатления.