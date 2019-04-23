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Турецкие военнослужащие посетили достопримечательности Баку - ВИДЕО

Турецкие военнослужащие посетили достопримечательности Баку

23 апреля для личного состава Вооруженных сил Турции, прибывшего в Азербайджан для участия в азербайджано-турецких совместных тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2019", была организована культурная программа.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках программы турецкие военные посетили достопримечательности и исторические памятники города Баку.

Красота нашей столицы, современные здания и благоустройство города оставили у гостей самые приятные впечатления.

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