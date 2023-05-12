Турецкая делегация посетила освобожденные от оккупации территории

В ходе визита в Азербайджан турецкая делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу побывала на освобожденных от оккупации территориях и в дислоцированных на этих территориях подраздел

В ходе визита в Азербайджан турецкая делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу побывала на освобожденных от оккупации территориях и в дислоцированных на этих территориях подразделениях азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гости были проинформированы о вандализме, совершенном армянскими вооруженными формированиями во время оккупации, и его последствиях, о разрушениях, а также о восстановительных работах, проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому на территории в память о шехидах.

Посетив части коммандос и другие воинские части, турецкая делегация ознакомилась со служебно-боевой деятельностью и социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих.

После ознакомления с боевой техникой, имеющейся в арсенале наших подразделений, делегация понаблюдала в тренировочном центре за показательными выступлениями военнослужащих и занятиями по боевой подготовке.

Гостям был представлен брифинг о боевом пути, пройденном воинскими соединениями, успешно участвовавшими в боях за освобождение наших земель от оккупации и обеспечение территориальной целостности нашей страны.