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Сухопутные войска ВС России получат свыше 240 новейших танков

Сухопутные войска ВС России получат свыше 240 новейших танков Более 240 современных и модернизированных танков получат Сухопутные войска российской армии в этом году.
Армия
12 сентября 2021 г. 06:29
Сухопутные войска ВС России получат свыше 240 новейших танков

Более 240 современных и модернизированных танков получат Сухопутные войска российской армии в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что на современном этапе развития обновление парка танков осуществляется ежегодно.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах", - отметили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Rusiya Quru Qoşunları 240-dan çox yeni tank alacaq

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