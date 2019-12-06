Стартовали полевые выходы курсантов АВВУ имени Гейдара Алиева - ВИДЕО

Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева на военном полигоне проводится подготовка курсантов 4-го курса, проходящих обучение по специальности артиллериста.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, перед началом занятий руководители учебных участков знакомят состав, привлеченный к подготовительным тренировкам, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.

В ходе занятий, проводимых в полевых условиях, курсанты, выступая в роли командиров отделений, действуют согласно создавшейся тактической ситуации.

Личный состав отрабатывает навыки применения различных артиллерийских установок, и обнаруживая цели на поле боя, выполняет упражнения по их уничтожению и другие практические задачи.