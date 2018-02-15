 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сотрудник Аппарата Омбудсмена посетил военный госпиталь

    © Mod.gov.az

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена Фазаил Гасанов и представители министерства обороны Азербайджана согласно плану, посетили Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Ознакомившись с ситуацией в отделах и отделениях, оснащенных отвечающим современным стандартам медицинским оборудованием, представители также были проинформированы о ежедневной деятельности персонала. Выразив удовлетворение беседой с медицинским персоналом и созданными здесь условиями, Ф.Гасанов подчеркнул, что остался полностью доволен обстановкой.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi