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Состоялся телефонный разговор между Закиром Гасановым и начальником Генштаба ВС Ирана

Состоялся телефонный разговор между Закиром Гасановым и начальником Генштаба ВС Ирана Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенантом Мохаммадом Хусейном Багери.
Армия
13 сентября 2023 г. 16:10
Состоялся телефонный разговор между Закиром Гасановым и начальником Генштаба ВС Ирана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенантом Мохаммадом Хусейном Багери.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, в ходе телефонного разговора стороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

Генерал-лейтенант М.Багери, в свою очередь, подчеркнул, что распространяемая некоторыми силами ложная информация о том, что Иран якобы стягивает живую силу и военную технику к границе с Азербайджаном, проводит различные учения, совершенно безосновательна. По его словам, подобные действия преследуют цель подорвать существующие между нашими странами отношения дружбы и добрососедства.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

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