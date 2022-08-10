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Состоялся осмотр вооружения и военной техники в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Состоялся осмотр вооружения и военной техники в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" Проведен осмотр вооружения и военной техники, предназначенных для использования в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в Казахстане.
Армия
10 августа 2022 г. 11:31
Состоялся осмотр вооружения и военной техники в конкурсе Мастера артиллерийского огня

Проведен осмотр вооружения и военной техники, предназначенных для использования в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в Казахстане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Представляющие нашу страну артиллеристы, приняв вооружение и боевую технику, приступили к отработке порядка прохождения этапов конкурса.

Также члены судейства ознакомились с тренировочной площадкой.

Отметим, что конкурс "Мастера артиллерийского огня" продлится до 24 августа.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsində silah və hərbi texnikaya baxış keçirilib

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