Состоялся осмотр вооружения и военной техники в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Проведен осмотр вооружения и военной техники, предназначенных для использования в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в Казахстане.

Проведен осмотр вооружения и военной техники, предназначенных для использования в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в Казахстане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Представляющие нашу страну артиллеристы, приняв вооружение и боевую технику, приступили к отработке порядка прохождения этапов конкурса.

Также члены судейства ознакомились с тренировочной площадкой.

Отметим, что конкурс "Мастера артиллерийского огня" продлится до 24 августа.