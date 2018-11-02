Состоялось открытие новой воинской части ВВС Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева продолжается деятельность в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства приняли участие в открытии новой воинской части ВВС, а также ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава.

Руководство министерства обороны осмотрело боевую технику и средства подразделений ПВО, а также здание штаба, солдатскую казарму, столовую, строевой плац, медпункт, прачечную, другие служебные и административные помещения.

Министру было доложено, что созданные условия положительно скажутся на организации повседневной службы личного состава, его боеготовности, а также обеспечат ведение боевого дежурства на высоком уровне с целью обеспечения более надежной обороны воздушного пространства.

Затем министр обороны осмотрел зенитно-ракетные комплексы, состоящие на вооружении воинской части и, посетив Центр управления боем ВВС, поставил перед командованием соответствующие задачи.