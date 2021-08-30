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Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон"

Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон" 30 августа в подмосковном парке "Патриот" состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021".
Армия
30 августа 2021 г. 17:05
Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса Танковый биатлон

30 августа в подмосковном парке "Патриот" состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся с участием глав команд, тренеров и танковых экипажей, 31 августа азербайджанские танкисты сразятся в первом дивизионе с командами России, Казахстана и Китая.

В полуфинале команда Азербайджана выступит на танках красного цвета, команда России - на танках синего цвета, команда Китая - на танках желтого цвета, а команда Казахстана - на танках зеленого цвета.

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Версия на английском языке Drawing procedure of teams participating in "Tank Biathlon" contest semi-final held
Версия на азербайджанском языке “Tank biatlonu” müsabiqəsinin yarımfinalında iştirak edəcək komandaların püşkatması keçirilib

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