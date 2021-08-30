Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон"

30 августа в подмосковном парке "Патриот" состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021".

30 августа в подмосковном парке "Патриот" состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся с участием глав команд, тренеров и танковых экипажей, 31 августа азербайджанские танкисты сразятся в первом дивизионе с командами России, Казахстана и Китая.

В полуфинале команда Азербайджана выступит на танках красного цвета, команда России - на танках синего цвета, команда Китая - на танках желтого цвета, а команда Казахстана - на танках зеленого цвета.