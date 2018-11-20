Состоялась встреча начальников генеральных штабов Азербайджана и Турции

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ 20 ноября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Н.Садыков проинформировал турецкую сторону о военно-политической ситуации и безопасности в регионе, а также нынешней обстановке на линии фронта, добавив, что Армения продолжает оккупационную политику в отношении нашей страны. Он довел до их внимания, что решение конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Напомнив, что отношения между нашими странами построены на основе дружбы и взаимного доверия, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что с целью наращивания военной мощи Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является основным фактором, обеспечивающим стабильность в регионе.

В свою очередь, генерал армии Я.Гюлер выразил удовлетворение уровнем дружеского и братского отношения, в том числе плодотворного сотрудничества между нашими странами. Гость подчеркнул важность проводимых совместных военных учений с участием различных видов войск, а также организации взаимных визитов и встреч военных специалистов.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, интересующие стороны.