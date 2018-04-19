Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 19-го апреля в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась рабочая встреча по планированию международного конкурса "Кубок моря - 2018", который будет проводиться в рамках "Армейских международных игр - 2018" в территориальных водах Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи с участием делегаций Азербайджана, России, Казахстана и Ирана, была подчеркнута важность организации конкурса в очередной раз в нашей стране, обсуждены планируемые вопросы и проделываемые подготовительные работы, а также осмотрена инфраструктура для проведения конкурса.