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Делегации министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели рабочую встречу

Делегации министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели рабочую встречу В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась рабочая встреча по вопросам развития ракетных и артиллерий
Армия
30 сентября 2021 г. 10:36
Делегации министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели рабочую встречу

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась рабочая встреча, посвященная перспективам развития ракетно-артиллерийских войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Стороны подробно обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества ракетно-артиллерийских войск, возможности расширения двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

Гостям была предоставлена информация о вкладе наших артиллеристов в достижение победы в Отечественной войне, одержанной доблестной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего.

В рамках визита запланировано посещение белорусской делегацией воинских частей ракетно-артиллерийских войск.

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Версия на английском языке Delegations of Azerbaijani, Belarus defense ministries hold working meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus Müdafiə nazirliklərinin nümayəndə heyətləri arasında işçi görüşü keçirilib

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