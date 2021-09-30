Делегации министерств обороны Азербайджана и Беларуси провели рабочую встречу

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась рабочая встреча, посвященная перспективам развития ракетно-артиллерийских войск.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Стороны подробно обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества ракетно-артиллерийских войск, возможности расширения двустороннего сотрудничества и обмена опытом.
Гостям была предоставлена информация о вкладе наших артиллеристов в достижение победы в Отечественной войне, одержанной доблестной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего.
В рамках визита запланировано посещение белорусской делегацией воинских частей ракетно-артиллерийских войск.